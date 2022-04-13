Пока не менять. Почему и для каких прав продлят срок действия в России

Действие водительских прав продлят, чтобы «снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан», цитирует Мишустина РИА Новости.
Водительские права продлят на 3 года, следует из соответствующего постановления.
«Оно (постановление. — Прим. ред.) пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — подчеркнул Мишустин.
Как пояснили в Telegram-канале Кабмина, в России автоматически продлят права, действие которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Автовладельцы должны менять права каждые десять лет. Это можно сделать раньше, если утерян документ, изменились фамилия или состояние здоровья человека. При этом сдавать экзамены не требуется.
Если водительское удостоверение — международного формата, то обновлять его надо каждые три года.
Кстати, с 1 апреля ОСАГО для «проблемных» водителей подорожал в 1,5 раза.