13 апреля
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Автоновости

Пока не менять. Почему и для каких прав продлят срок действия в России

Срок действия водительских прав, подлежащих замене, продлят в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее о новых правилах — в разборе altapress.ru.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0
1
Почему действие водительских прав продлят?

Действие водительских прав продлят, чтобы «снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан», цитирует Мишустина РИА Новости.

2
На сколько продлят действие прав?

Водительские права продлят на 3 года, следует из соответствующего постановления.

«Оно (постановление. — Прим. ред.) пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — подчеркнул Мишустин.

Дорожный знак, дорога.
Дорожный знак, дорога.
Открытые источники в Интернете (СС0)
3
Пояснение: кому и какие права продлят в России?

Как пояснили в Telegram-канале Кабмина, в России автоматически продлят права, действие которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

4
Стандарт: как часто надо менять права?

Автовладельцы должны менять права каждые десять лет. Это можно сделать раньше, если утерян документ, изменились фамилия или состояние здоровья человека. При этом сдавать экзамены не требуется.

5
А если права — международного формата?

Если водительское удостоверение — международного формата, то обновлять его надо каждые три года.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Кстати, с 1 апреля ОСАГО для «проблемных» водителей подорожал в 1,5 раза.

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