Россияне предлагают обменять свои подержанные авто на квартиры

Цены на автомобили сравнялись по стоимости с недвижимостью. Водители не дремлют и предлагают бартерный обмен.

Объявления российских автовладельцев с соответствующими предложениями на «Авито» нашли журналисты ngs.ru.

«По данным сервиса „Авито Авто“, стоимость подержанных автомобилей за год изменилась на 42,5%, причем половина этой надбавки пришлась на первый квартал 2022 года. Поэтому на досках объявлений нет недостатка в предложениях обменять машину на квартиру», — отметили они.

Так, владелец Mercedes-Benz 1994 года готов поменять авто на квартиру ценой 2,5 млн рублей, водитель Chery Tiggo 7 Pro тоже не прочь выменять ее на недвижимость ценой около 3 млн рублей, а за стоимость этого Range Rover (14,5 млн рублей) можно купить целый коттедж.

Автоэксперты отметили, что расставаться с автомобилями водителей провоцируют подорожание их обслуживания — страховки, запчастей, шин и так далее.

«Сам по себе автомобиль является плохой „инвестицией“, поскольку достаточно быстро теряет в цене, и с точки зрения сохранения капитала недвижимость обычно предпочтительнее — люди стремятся таким образом сохранить деньги», — отметили они.

Ранее стало известно, что новые автомобили в России в среднем подорожали на 40%.