В России предложили отменить двойной НДС при перепродаже авто

Совфед разработал законопроект, который отменяет двойной НДС при перепродаже авто и мотоциклов между дилерскими центрами, сообщает ТАСС .

Автор инициативы — глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Законопроект предлагает при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов (в том числе юрлицам) взимать налог с «разницы между ценой реализации и ценой приобретения с учетом налога».

Кутепов уверен, что это повысит число дилеров на вторичном рынке и увеличит поступление НДС в госбюджет.

Отмечается, что пока такой механизм работает только при перепродаже дилером машины с пробегом физлицу.