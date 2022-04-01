В России предложили отменить двойной НДС при перепродаже авто

Автор инициативы — глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Законопроект предлагает при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов (в том числе юрлицам) взимать налог с «разницы между ценой реализации и ценой приобретения с учетом налога».
Кутепов уверен, что это повысит число дилеров на вторичном рынке и увеличит поступление НДС в госбюджет.
Отмечается, что пока такой механизм работает только при перепродаже дилером машины с пробегом физлицу.
«Сейчас юрлицо, покупающее машину с пробегом у другого юрлица, платит НДС с полной стоимости авто. При этом вычет можно получить только с разницы между ценами приобретения и продажи при первой покупке», — уточняет агентство.