23 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Последний день остался для подачи заявок на автопробег к 100-летию Чуйского тракта

Остался последний день, чтобы подать заявку на участие в автопробеге к 100-летию Чуйского тракта, сообщили в комитете по физкультуре и спорту Республики Алтай.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

Поучаствовать могут стать как частные лица, так и представители организаций, предприятий и общественных организаций.

Рекомендуется ехать на ретро автомобилях либо машинах отечественного производства.

Водители должны иметь при себе полный комплект документов и всю необходимую документацию на автомобиль, а сам он должен быть исправным и с пройденным техосмотром.

Вся ответственность за комплектование экипажей, техническое состояние, укомплектование необходимым снаряжением и инвентарем, оформление (флаги, георгиевские ленточки, цветы для возложения у памятников, связанных с историей Чуйского тракта), а также за координацию с экипажами и другие общие вопросы возлагается на водителей.

Участникам автопробега при себе советуют иметь запас питьевой воды и сухой паек.

Заявки нужно направлять на эл. адрес info@kfs.altaigov.ru (форма заявки и контакты здесь).

Межрегиональный автопробег по Чуйскому тракту состоится 28−29 мая.

А 11 июня в Барнауле стартует ретро автопробег «Колесо истории 2022» также посвященный юбилею одной из самых красивых дорог России. Он начнется от библиотеки им. Шишкова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость