Последний день остался для подачи заявок на автопробег к 100-летию Чуйского тракта

Остался последний день, чтобы подать заявку на участие в автопробеге к 100-летию Чуйского тракта, сообщили в комитете по физкультуре и спорту Республики Алтай.

Поучаствовать могут стать как частные лица, так и представители организаций, предприятий и общественных организаций.

Рекомендуется ехать на ретро автомобилях либо машинах отечественного производства.

Водители должны иметь при себе полный комплект документов и всю необходимую документацию на автомобиль, а сам он должен быть исправным и с пройденным техосмотром.

Вся ответственность за комплектование экипажей, техническое состояние, укомплектование необходимым снаряжением и инвентарем, оформление (флаги, георгиевские ленточки, цветы для возложения у памятников, связанных с историей Чуйского тракта), а также за координацию с экипажами и другие общие вопросы возлагается на водителей.

Участникам автопробега при себе советуют иметь запас питьевой воды и сухой паек.

Заявки нужно направлять на эл. адрес info@kfs.altaigov.ru (форма заявки и контакты здесь).

Межрегиональный автопробег по Чуйскому тракту состоится 28−29 мая.

А 11 июня в Барнауле стартует ретро автопробег «Колесо истории 2022» также посвященный юбилею одной из самых красивых дорог России. Он начнется от библиотеки им. Шишкова.