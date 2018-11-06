45 раненых и 1 погибший: за выходные в Алтайском крае произошло больше 230 ДТП

Такое число ДТП в Алтайском крае зафиксировали из-за непогоды. В регионе дул сильный ветер, были метели и снегопады. На дорогах работали 1193 единицы техники.
В праздничные дни за безопасностью движения следили 860 сотрудников ГИБДД — 396 экипажей.
Напомним, 4 ноября чаще всего ДТП случались из-за столкновения автомобилей, несколько произошло из-за наезда на препятствие или стоящий транспорт.
Ранее altapress.ru писал, что пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийском районе. Под Славгородом в результате наезда на препятствие автомобиль разорвало на части.