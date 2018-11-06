Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
453

45 раненых и 1 погибший: за выходные в Алтайском крае произошло больше 230 ДТП

В Алтайском крае с 3 по 5 ноября произошло 234 ДТП. В авариях пострадали 50 человек и один погиб, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по региону.

Машину разорвало на две части в ДТП под Славгородом.
Машину разорвало на две части в ДТП под Славгородом.
barneos22

Такое число ДТП в Алтайском крае зафиксировали из-за непогоды. В регионе дул сильный ветер, были метели и снегопады. На дорогах работали 1193 единицы техники.

В праздничные дни за безопасностью движения следили 860 сотрудников ГИБДД — 396 экипажей.

Напомним, 4 ноября чаще всего ДТП случались из-за столкновения автомобилей, несколько произошло из-за наезда на препятствие или стоящий транспорт.

Ранее altapress.ru писал, что пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Бийском районе. Под Славгородом в результате наезда на препятствие автомобиль разорвало на части.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка