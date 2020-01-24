Российский дилер Mazda нашел нового партнера в Барнауле

«Мазда Мотор Рус» назначила дилера Mazda в Барнауле вместо ГК «Реал-Моторс». Как стало известно «КС Онлайн», уже в апреле эта компания начнет в полном объеме работать с новой для себя маркой.

Представителем марки в Алтайском крае выбран «АлтайАвтоЦентр», в настоящее время выступающий партнером Ford и Mercedes-Benz.

«Дилерское соглашение с компанией „Реал“ (Барнаул) истекло 31 декабря 2019 года и „Мазда Мотор Рус“ приняла решение не продлевать его на следующий период», — пояснил руководитель отдела развития дилерской сети Mazda в России Владимир Пронин.

По его словам, победитель тендера — «АлтайАвтоЦентр» — в феврале запустит обслуживание автомобилей и продажи запчастей, а в апреле начнет работу в полном объеме.

Mazda СX-5 Mazda

Напомним, «Реал-Моторс» получил статус официального дилера Mazda в 2012 году. Как ранее сообщал генеральный директор компании Александр Частухин, японская марка требует от партнеров привести площадки в соответствие с новыми корпоративными стандартами, которые он оценивал в 20 миллионов рублей.

Для того, чтобы окупить такие вложения, нужно продавать ежемесячно хотя бы 25 автомобилей Mazda, рассказывал эксперт.