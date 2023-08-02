2 августа
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Автоновости

Спортивный автомобиль-ветеран Mitsubishi Lancer Evolution продают всего за 750 тыс. рублей в Барнауле

Автомобиль считается спорт-седаном, поскольку его разработали для участия в мировых соревнованиях по ралли.

Mitsubishi Lancer Evolution, 1992
Mitsubishi Lancer Evolution, 1992
Avito.ru

Эта машина – родоначальник всего семейства Evolution. Дебют состоялся в 1992 году. Машина выпускалась двумя категориями: GSR и RS. Первая категория соответствовала серийному пассажирскому седану, вторая считалась машиной для соревнований.

Владелец уверяет, что в машине установлена дорогая акустика, тормоза Brembo и новые стойки. Также в автомобиле имеется подвеска, перебран редуктор, задний мост - контрактный. Объем двигателя составляет 2 литра.

В годы выпуска наделала шуму, так как первоначально планировалось выпустить только 2500 автомобилей этой модели, но через 3 дня после начала реализации выяснилось, что все они оказались распроданными. Пришлось производителю менять производственный план и выпускать еще 2500 единиц.

Ранее цены на Volkswagen Polo, Toyota Avalon и Kia KX3, MAZDA CX-4 и другие автомобили стали выше

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