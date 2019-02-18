Страховщики повысили тарифы ОСАГО для водителей Алтайского края

С 9 января 2019 года страховые компании получили возможность повысить тарифы ОСАГО. К 18 февраля этой возможностью воспользовались 4 из 10 самых популярных в Алтайском крае страховых компаний. Это показал мониторинг altapress.ru .

Как изменились тарифы для водителей Алтая

После 9 января все крупные страховые компании опубликовали новые тарифы по ОСАГО. В основном они подняли ставки для южных регионов страны — они считаются самыми убыточными для страховщиков. Для Алтайского края изменения внесли не все.

Мы проанализировали тарифную политику топ-10 страховых компаний в Алтайском крае, на которые приходится 83% сборов по ОСАГО, и выяснили:

1. Два крупнейших страховщика ОСАГО в крае — компания «НГС Росэнерго» (с долей рынка 23%) и страховой дом «ВСК» (13%) — оставили базовую ставку для рядовых водителей категории В на прежнем уровне — 4118 рублей.

Напомним, раньше страховые компании не могли установить тариф выше этого уровня. С 9 января им разрешили поднять ставку на 20% — до 4942 рублей.

2. Также сохранили тариф в 4118 рублей некоторые менее крупные игроки: «Ингосстрах», «Сибирский дом страхования», «Энергогарант» и «Югория».

3. Третий по популярности страховщик в Алтайском крае — компания «СОГАЗ» (12% рынка) — повысил ставку до 4794 рублей для Заринска, Рубцовска и других территорий Алтайского края, за исключением Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Для этих трех городов «СОГАЗ» установил самый низкий тариф среди топ-10 фирм: 3995 рублей.

4. Компания «МАКС» сохранила ставку 4118 рублей только для Барнаула. Стоимость полисов для собственников автомобилей в других городах и селах Алтайского края составит максимальные 4942 рубля.

Автомобиль после ДТП 25 декабря. Пресс-служба МВД по Республике Алтай

5. Фирма «Согласие» повысила тариф для всех территорий региона до 4400 рублей.

6. «РЕСО-гарантия» тоже подняла ставки для всех водителей категории В в регионе, но до максимального уровня — 4952 рубля.

Страховщики: водители стали меньше платить

В начале января представители страховых компании утверждали, что не собираются повышать стоимость ОСАГО в Алтайском крае.

Позже в Российском союзе автостраховщиков (РСА) объявили, что с 1 января по 10 февраля средняя премия по ОСАГО (конечная стоимость полиса с учетом всех коэффициентов и скидок) в Алтайском крае сократилась на 1%. В целом по России она составила 5 569 рублей.

Обычно снижение премии объясняют тем, что больше водителей получили скидки за безаварийность, а также тем, что в конкурентной борьбе страховщики вынуждены снижать тарифы. Однако, как показал мониторинг altapress.ru, произошло скорее обратное. Впрочем, почти все компании переписали тарифную политику лишь в конце января-начале февраля, поэтому это еще не отразилось на статистике.

Эвакуация автомобиля после ДТП. Елена Шпол в vk.com/biysk_all

Как меняют ОСАГО

Напомним, с 9 января в России на 20% расширился тарифный коридор для ОСАГО — диапазон цен, в котором могут устанавливать стоимость полиса страховые компании. Такое решение принял регулятор страхового рынка — Центробанк.

Раньше каждая страховая компания могла выбрать любую базовую ставку в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Сейчас границы расширились до 2746 и 4942 рублей соответственно.

Это — первый этап либерализации ОСАГО, цель которого, как утверждают в Центробанке — установить более справедливые цены полисов для разных водителей.

Далее власти планируют отменить коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Регулятор считает, что важнее смотреть не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.

Поэтому увеличится набор коэффициентов возраст-стаж. Пока их 4, а будет 58. То есть если сейчас по сути учитывается только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года и стаж 3 года или нет — то после реформы таких градаций будет больше.