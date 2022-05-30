30 мая
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Автоновости

Только Москва обогнала Алтайский край по количеству автомобилистов с «Москвичами»

В России осталось почти 200 тысяч автомобилей «Москвич», узнал «Автостат». Причем Алтайский край вошел в десятку регионов-лидеров по количеству стоящих на учете у автомобилистов машин этой легендарной марки.

Сгоревший "Москвич"
Сгоревший "Москвич"
Пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Более половины от всего количества оставшихся «Москвичей» приходится на Центральный и Сибирский федеральные округа. Лидером по количеству стоящих на учете авто является Москва, где их насчитывается 15,6 тыс. единиц.

Далее идет Алтайский край (12,9 тыс. штук), Иркутская область (9,1 тыс.), Омская область (8,7 тыс.), Московская область (8,3 тыс.), Приморский край (8,2 тыс.), Ростовская область (7,2 тыс.), Краснодарский край (7,2 тыс.), Красноярский край (5,9 тыс.) и Забайкалье (5,7 тыс.).

Около половины всех машин было произведено еще в советский период, а самые «свежие» экземпляры имеют 2001 год выпуска, но это всего 0,6%.

Ранее стало известно, что власти Москвы намерены возобновить производство легковых машин «Москвич» на заводе Renault.

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