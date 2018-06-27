Установщик знаков прокомментировал "ловушку" для водителей у ТРЦ "Галактика" в Барнауле

Администрация Барнаула заказала проект организации дорожного движения на проспекте Строителей. Возможно, ее сделают более удобной и понятной водителям. Об этом altapress.ru сообщила гендиректор компании "Дорожные знаки Алтая" Евгения Гущина, комментируя предупреждение нашего читателя о "ловушке" у ТРЦ "Галактика".
Напомним, в редакцию обратился автомобилист. Он рассказал о проблеме: многие автомобилисты уверены, что вдоль ТРЦ на нечетной стороне проспекта есть уличная парковка.
На самом деле парковка и даже остановка у ТРЦ запрещены. Об этом сообщает знак, установленный сразу после пересечения проспекта с улицей Челюскинцев. Но многие водители его не замечают, но видят, что у здания установлен и знак "парковка". При этом не все понимают, что он относится к закрытому въезду на крытую стоянку. В итоге многие оставляют машины на полосе для торможения. Нередко таких нарушителей штрафуют, а их авто увозят на штрафстоянку.
Евгения Гущина,
гендиректор компании "Дорожные знаки Алтая":
— Знаки расставлены корректно. Водитель сам признает, что попался из-за своей невнимательности.
Знак, который якобы вводит в заблуждение, это не знак "парковка", а знак, обозначающий начало зоны парковки. Он висит перед въездом на второй этаж паркинга, но так как он закрыт, на воротах есть сообщение об этом.
Желаю водителям быть внимательней и рекомендую повторить значение дорожных знаков, чтобы больше не попадать в такие ситуации.
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