В Камне-на-Оби днем 13 марта произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщают "Каменские известия".
В алтайском городе столкнулись три автомобиля, один из них отлетел в дерево. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе столкнулись три автомобиля, один из них отлетел в дерево. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
ДТП произошло на пересечении улицы Северная и Колесникова. Столкнулись автомобиль ГАЗель, ВАЗ-2107 и Toyota Vista.
От удара автомобиль ВАЗ вылетел на обочину и врезался в дерево. Другие автомобили также получили повреждения. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
Напомним, утром 13 марта в Барнауле столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадал 28-летний мужчина.
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