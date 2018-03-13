В алтайском городе столкнулись три автомобиля, один из них отлетел в дерево. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе столкнулись три автомобиля, один из них отлетел в дерево. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

ДТП произошло на пересечении улицы Северная и Колесникова. Столкнулись автомобиль ГАЗель, ВАЗ-2107 и Toyota Vista.

От удара автомобиль ВАЗ вылетел на обочину и врезался в дерево. Другие автомобили также получили повреждения. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе краевой ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

Напомним, утром 13 марта в Барнауле столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадал 28-летний мужчина.

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