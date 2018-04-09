На алтайских дорогах ограничат движение из-за военных

Движение ограничат:

с 20:40 до 23:40 на дороге "(н.п. Полковниково) — н.п. Полковниково — а/д "Р—256" — (н.п. Контошино)";

с 20:50 до 23:50 на дороге "(н.п. Полковниково) — н.п. Полковниково — а/д "Р—256" — (257 – 262 км Р—256)".

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, в ГИБДД Барнаула сообщили, что закрыта для проезда дорога между поселками Власиха и Октябрьский. Здесь подтопило проезжую часть и размыло дорожное полотно. На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят искать пути объезда.

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