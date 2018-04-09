Автоновости

На алтайских дорогах ограничат движение из-за военных

Сегодня, 17:03.
Автоновости

В Алтайском крае 9 апреля из-за военных учений ограничат движение на участках дорог, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

Движение ограничат:

  • с 20:40 до 23:40 на дороге "(н.п. Полковниково) — н.п. Полковниково — а/д "Р—256" — (н.п. Контошино)";
  • с 20:50 до 23:50 на дороге "(н.п. Полковниково) — н.п. Полковниково — а/д "Р—256" — (257 – 262 км Р—256)".

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, в ГИБДД Барнаула сообщили, что закрыта для проезда дорога между поселками Власиха и Октябрьский. Здесь подтопило проезжую часть и размыло дорожное полотно. На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят искать пути объезда.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus