Автоновости

В Алтайском крае ограничат движение из-за военных

Сегодня, 18:33.
Автоновости

В Алтайском крае 26 июня ограничат движение из-за военных учений, сообщает ГУ МВД России по региону.

Российские военные.
Российские военные. Фото : vk.com/mil.

Движение ограничат:

  • с 21:00 до 23:30 автодороге "н.п. Косиха — а/д Р-256 — н.п. Украинский — полевой район (стелла "Колоски")".

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

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