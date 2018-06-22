В Барнауле продлили перекрытие улицы Гоголя

В Барнауле до 30 июня продлили перекрытие участка улицы Гоголя, сообщает официальный сайт города. Работы по строительству сети ливневой канализации не успели закончить из-за плохой погоды.
- Отрезок по улиц Гоголя от дома №46а до проспекта Ленина будет перекрыт до 20:00 30 июня.
Также остается измененной схема движения автобусов. Ее можно посмотреть здесь.
Напомним, в Барнауле 25 июня в 9 утра перекроют участок улицы Деповской.
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