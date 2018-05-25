В Барнауле перекроют переулок Ядринцева

Движение транспорта ограничат из-за ремонта проезжей части. Дорога будет перекрыта до 8 утра 4 июня.

Во время ремонтных работ автобус №41 будет ездить по маршруту:

ул.Партизанская — ул.Челюскинцев — ул.Папанинцев (до ост. "ул.Папанинцев");

в обратном направлении: ул.Папанинцев — ул. Челюскинцев (до ост. "ул.Партизанская") — ул. Партизанская, далее — по маршруту.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, в Барнауле из-за проведения работ по строительству сети ливневой канализации также перекроют два участка дорог в центре.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.