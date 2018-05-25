В Барнауле перекроют переулок Ядринцева

В Барнауле с 8 утра 26 мая перекроют переулок Ядринцева от улицы Чкалова до Песчаной, сообщает официальный сайт города.
Движение транспорта ограничат из-за ремонта проезжей части. Дорога будет перекрыта до 8 утра 4 июня.
Во время ремонтных работ автобус №41 будет ездить по маршруту:
- ул.Партизанская — ул.Челюскинцев — ул.Папанинцев (до ост. "ул.Папанинцев");
- в обратном направлении: ул.Папанинцев — ул. Челюскинцев (до ост. "ул.Партизанская") — ул. Партизанская, далее — по маршруту.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Напомним, в Барнауле из-за проведения работ по строительству сети ливневой канализации также перекроют два участка дорог в центре.
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