Автоновости

В Барнауле перекроют переулок Ядринцева

Сегодня, 13:00.
Автоновости

В Барнауле с 8 утра 26 мая перекроют переулок Ядринцева от улицы Чкалова до Песчаной, сообщает официальный сайт города.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги. Фото : altapress.ru.

Движение транспорта ограничат из-за ремонта проезжей части. Дорога будет перекрыта до 8 утра 4 июня.

Во время ремонтных работ автобус №41 будет ездить по маршруту:

  • ул.Партизанская — ул.Челюскинцев — ул.Папанинцев (до ост. "ул.Папанинцев");
  • в обратном направлении: ул.Папанинцев — ул. Челюскинцев (до ост. "ул.Партизанская") — ул. Партизанская, далее — по маршруту.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, в Барнауле из-за проведения работ по строительству сети ливневой канализации также перекроют два участка дорог в центре.

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