В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных

В Алтайском крае из-за военных учений 11 апреля перекроют участки дорог, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Движение ограничат:
- с 19:10 до 22:10 на дороге "н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово";
- с 19:15 до 22:15 на дороге ""Р-256" (262 км) (кафе "7 Чувство") — "Р-256" (267 км)".
Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах.
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