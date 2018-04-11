Автоновости

В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных

Сегодня, 18:33.
Автоновости

В Алтайском крае из-за военных учений 11 апреля перекроют участки дорог, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : Виктория Мецлер в vk.com/barneos22.

Движение ограничат:

  • с 19:10 до 22:10 на дороге "н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово";
  • с 19:15 до 22:15 на дороге ""Р-256" (262 км) (кафе "7 Чувство") — "Р-256" (267 км)".

Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах.

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