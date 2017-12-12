В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

12 декабря с 21:40 до 00:40 перекроют движение на автодорогах:

"Косиха — а/д Р-256 — пос. Украинский";

"Косиха — а/д Р-256 — с. Косиха".

13 декабря с 10:40 до 13:40 минут ограничат движение на автодорогах:

"Р-256 — с. Контошино" (от поворота на с. Налобиха до поворота на с. Контошино);

"Р-256 — с. Налобиха".

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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