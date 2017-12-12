В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

Из-за движения военных колонн 12 и 13 декабря перекроют трассу Р-256. Об этом сообщили в отделе пропаганды краевого ГИБДД.
12 декабря с 21:40 до 00:40 перекроют движение на автодорогах:
"Косиха — а/д Р-256 — пос. Украинский";
"Косиха — а/д Р-256 — с. Косиха".
13 декабря с 10:40 до 13:40 минут ограничат движение на автодорогах:
"Р-256 — с. Контошино" (от поворота на с. Налобиха до поворота на с. Контошино);
"Р-256 — с. Налобиха".
Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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