В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

Из-за движения военных колонн 14 декабря перекроют участки трассы Р-256, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
С 16:40 до 19:40 движение ограничат на дорогах:
"с. Налобиха – а/д "Р-256" - с. Полковниково";
"с. Контошино – а/д "Р-256" - с. Полковниково".
С 21:40 до 00:40 ограничат движение на дороге:
"Косиха – а/д "Р-256"" (граница Первомайского и Косихинского районов).
В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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