В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

С 16:40 до 19:40 движение ограничат на дорогах:

"с. Налобиха – а/д "Р-256" - с. Полковниково";

"с. Контошино – а/д "Р-256" - с. Полковниково".

С 21:40 до 00:40 ограничат движение на дороге:

"Косиха – а/д "Р-256"" (граница Первомайского и Косихинского районов).

В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.