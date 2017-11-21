В Автоцентре АНТ состоится грандиозная Ночь распродаж и большой розыгрыш призов

23 ноября с 19.00 в Автоцентре АНТ покупка автомобиля Hyundai будет максимально выгодной!
- Скидки на любые запчасти и аксессуары взлетят до 15%!
- Только в этот вечер - скидка на всю зимнюю резину 10%!
В Ночь распродаж Автоцентр АНТ подготовил на автомобили Hyundai максимальные скидки до 350 000 рублей, а также зимнюю резину в подарок каждому покупателю.
Для всех гостей Автоцентра АНТ мы приготовили огромный розыгрыш призов: бочка масла Castrol, смартфон, 3 страховых полиса на 160 000 рублей от Страховой компании Югория, сертификаты на услуги автосервиса Автоцентра АНТ, два ящика напитков от Барнаульского Пивоваренного завода, а также другие призы!
Для особо смелых мы предлагаем испытать автомобили Hyundai на внедорожной трассе с препятствиями и заехать на автомобильную качелю!
А еще в эту ночь фуршет, приятная музыка.
Не забудьте взять с собой детей – их будет развлекать детский аниматор!
Ночь распродаж и взрывных скидок от Автоцентра АНТ Хендэ!
Встречаемся 23 ноября в 19.00 в Автоцентре АНТ – Павловский тракт, 251-д., тел. 29-00-20
Организатор ООО "АНТ 2000". ИНН/КПП 2222062354/222201001. Сроки акции 23 ноября 2017г с 19.00 до 22.00. Максимальный размер скидки достигается при участи в программе Trade In Hyundai и с учетом специальной скидки от дилера. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения - по телефону 29-00-20.
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