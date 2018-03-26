В Барнауле более сотни машин чистят улицы от снега

26 марта в Барнауле из-за сильного снегопада улицы засыпаны снегом. Дорожники города вывели на уборку 115 машин, сообщает мэрия.
Эта техника будет расчищать улицы и дороги в течение дня.
По данным властей, снег в первую очередь снег будут убирать с основных городских магистралей, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Утром город встал в 10-балльных пробках. А очевидцы сообщают о множестве аварий на загородных трассах в сторону Бийска и Новосибирска. Из-за снега задержаны рейсы из Барнаульского аэропорты.
Синоптики передают, что в понедельник будет сильный ветер, снегопад, дождь, метель и сильный гололед.
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