В Барнауле более сотни машин чистят улицы от снега

На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото : altapress.ru. Барнаул встал в пробках из-за сильного снегопада. 26 марта 2018 года. Фото : altapress.ru. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото : altapress.ru. На Алтае выпал весенний снег. Барнаул, 26 марта 2018 года. Фото : altapress.ru.

Эта техника будет расчищать улицы и дороги в течение дня.

По данным властей, снег в первую очередь снег будут убирать с основных городских магистралей, по которым проходят маршруты общественного транспорта.



МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Утром город встал в 10-балльных пробках. А очевидцы сообщают о множестве аварий на загородных трассах в сторону Бийска и Новосибирска. Из-за снега задержаны рейсы из Барнаульского аэропорты.

Синоптики передают, что в понедельник будет сильный ветер, снегопад, дождь, метель и сильный гололед.

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