28 июля
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Автоновости

В Барнауле более тысячи водителей оштрафовали за езду по автобусным полосам

В Барнауле к административной ответственности за езду по выделенным полосам для общественного транспорта с 10 мая до конца июля привлекли 1 003 водителя. Об этом сообщил «Банкфакс».

В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста
В Барнауле начали знаки для выделенных полос и запрета парковки в преддверии ремонта моста
barnaul.org

Штраф за выезд за линию разграничения составляет 1,5 тыс. рублей.

Всего барнаульцев за это нарушение оштрафовали на 1,5 млн рублей. Эти средства пойдут в специальный региональный дорожный фонд.

Напомним, что из-за реконструкции путепроводов по проспекту Ленина на дорогах Барнаула появились полосы для автобусов.

Сейчас нарушения фиксируют сотрудники ГИБДД. Но уже с 31 августа этим займутся видеокамеры.

Четыре камеры установят на проспекте Ленина у домов № 46 (возле АлтГТУ), № 54 (перед нулевым километром), № 80 (перед «Домом под шпилем») и № 88 (Алтайский государственный художественный музей, в сторону проспекта Калинина).

Еще четыре камеры поставят на проспекте Калинина, 14 (возле пересечения с проездом 9 мая), на Калинина, 26 «Б» (рядом остановкой «Проходная БМК»), Строителей, 58 «А» (напротив ТРЦ Galaxy) и Челюскинцев, 94 (рядом с трамвайной остановкой на пересечении с улицей Молодежная).

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