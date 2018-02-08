В Барнауле на несколько дней перекроют участок Социалистического проспекта

В связи с проведением работ по теплоснабжению здания на улице Короленко,60 Социалистический проспект перекроют в районе здания №19, с 8 утра 12 февраля до 21 часа 18 февраля.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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