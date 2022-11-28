28 ноября
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Автоновости

В Барнауле продлили перекрытие одной из дорог до февраля 2023 года

В микрорайоне Спутник в Барнауле улица Декоративная будет перекрыта еще до 15 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации города.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Проезд по улице ограничили из-за работ по подключению строящегося объекта к теплоснабжению на участке от Авиаторов до Калиновой.

Изменения маршрутов автобусов № 110 и 114 также продлятся:

  • Маршрут № 110 в сторону аэропорта будет ехать по следующим улицам: Смородиновая — Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиатор — 2-я Малиновая — Смоленская, от аэропорта в обратном порядке.
  • Маршрут № 114 в сторону аэропорта так же будет ехать по улицам Смородиновая — Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиатор — 2-я Малиновая — Смоленская. В обратном направлении без изменений.

Ранее дорогу полностью перекрыла сломанная фура на улице Барнаула.

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