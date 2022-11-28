В Барнауле продлили перекрытие одной из дорог до февраля 2023 года

Проезд по улице ограничили из-за работ по подключению строящегося объекта к теплоснабжению на участке от Авиаторов до Калиновой.
Изменения маршрутов автобусов № 110 и 114 также продлятся:
- Маршрут № 110 в сторону аэропорта будет ехать по следующим улицам: Смородиновая — Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиатор — 2-я Малиновая — Смоленская, от аэропорта в обратном порядке.
- Маршрут № 114 в сторону аэропорта так же будет ехать по улицам Смородиновая — Соловьиная — Малиновая — 1-я Малиновая — Авиатор — 2-я Малиновая — Смоленская. В обратном направлении без изменений.
Ранее дорогу полностью перекрыла сломанная фура на улице Барнаула.