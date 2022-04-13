В Барнауле проспект перекроют на два дня из-за бесплатного концерта на пл. Сахарова

В Барнауле в пятницу утром, 15 апреля, перекроют движение по проспекту Социалистическому в связи с подготовкой к проведению музыкального марафона, сообщает мэрия города.

Группа "Корни" на площади Сахарова на Дне города-2017.

Напомним, трехчасовой концерт начнется в 17:00 16 апреля на площади им. Сахарова. Бесплатно выступят известные музыканты: группа Uma2rman, лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и коллектив «Фогель и ко».

«В связи с проведением музыкального марафона „ZаРоссию“ закроют движение транспорта по всей ширине проезжих частей проспекта Социалистического (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина) и улицы Мерзликина (от проспекта Социалистического до переулка Геблера)», — предупредили в мэрии.

Сроки перекрытия — с 15 апреля (9:00) до 16 апреля (24:00).

Водителей попросили проявить внимательность и заранее выбирать маршруты объезда.