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Автоновости

В Барнауле 25 сентября пройдет День отключенных светофоров на Павловском тракте

Мэрия Барнаула со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает, что в среду, 25 сентября, в городе по техническим причинам будет отключено множество светофоров. Водителей призывают быть внимательными и вежливыми.

Altapress.ru приводит полный список адресов, где и когда не будут работать поставленные на плановый ремонт светофоры. Не попадите в пробку на Павловском тракте.

Пробка на Павловском тракте
Пробка на Павловском тракте
altapress.ru

Список адресов:

— пересечение Павловского тракта с улицей Советской Армии и пр‑том Строителей — с 09:00 до 12:00;

— пересечение Павловского тракта с улицей Фурманова — с 09:00 до 12:00;

— Павловский тракт, в районе здания № 51 — с 09:00 до 12:00;

— пересечение улицы Попова с улицей 280-летия Барнаула — с 09:00 до 12:00;

— пересечение Павловского тракта с улицей Попова с 09:00 до 12:00;

— Павловский тракт, в районе остановки «Сиреневая» (ТЦ «Лента») — с 09.00 до 12.00;

— пересечение Павловского тракта с улицей Ускова — с 09:00 до 16:00;

— пересечение Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна — с 09:00 до 16:00;

— пересечение улицы Челюскинцев с улицей Молодежной — с 09:00 до 12:00;

— пересечение улицы Челюскинцев с четной и нечетной сторонами пр‑та Строителей — с 09:00 до 12:00;

— пр-т Строителей, в районе дома № 54 — с 09.00 до 12.00;

— пересечение улицы Воровского с бульваров 9 Января — с 09:00 до 16:30.

Администрация Барнаула приносит извинения за причиненные неудобства.

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