В Барнауле 25 сентября пройдет День отключенных светофоров на Павловском тракте

Список адресов:
— пересечение Павловского тракта с улицей Советской Армии и пр‑том Строителей — с 09:00 до 12:00;
— пересечение Павловского тракта с улицей Фурманова — с 09:00 до 12:00;
— Павловский тракт, в районе здания № 51 — с 09:00 до 12:00;
— пересечение улицы Попова с улицей 280-летия Барнаула — с 09:00 до 12:00;
— пересечение Павловского тракта с улицей Попова с 09:00 до 12:00;
— Павловский тракт, в районе остановки «Сиреневая» (ТЦ «Лента») — с 09.00 до 12.00;
— пересечение Павловского тракта с улицей Ускова — с 09:00 до 16:00;
— пересечение Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна — с 09:00 до 16:00;
— пересечение улицы Челюскинцев с улицей Молодежной — с 09:00 до 12:00;
— пересечение улицы Челюскинцев с четной и нечетной сторонами пр‑та Строителей — с 09:00 до 12:00;
— пр-т Строителей, в районе дома № 54 — с 09.00 до 12.00;
— пересечение улицы Воровского с бульваров 9 Января — с 09:00 до 16:30.
Администрация Барнаула приносит извинения за причиненные неудобства.