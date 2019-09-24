В Барнауле 25 сентября пройдет День отключенных светофоров на Павловском тракте

Мэрия Барнаула со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщает, что в среду, 25 сентября, в городе по техническим причинам будет отключено множество светофоров. Водителей призывают быть внимательными и вежливыми.

Altapress.ru приводит полный список адресов, где и когда не будут работать поставленные на плановый ремонт светофоры. Не попадите в пробку на Павловском тракте.