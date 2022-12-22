22 декабря
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Автоновости

В Барнауле в январе запретят стоянку на нескольких парковках

В Барнауле запретят стоянку еще на нескольких парковках города, сообщает пресс-служба городской администрации. Это сделано для беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Дорожный знак "Стоп-линия" перекрыл светофор в Барнауле.
Дорожный знак "Стоп-линия" перекрыл светофор в Барнауле.
кадр из видео.

С 12 января 2023 года стоянка будет запрещена на следующих участках:

  • улица Антона Петрова (от ул. Шукшина до здания № 239 по ул. Антона Петрова) — с 22.00 до 06.00;
  • четная, нечетная сторона улицы Западной 10-я (от ул. Германа Титова до здания № 60в по ул. Эмилии Алексеевой) с 21.00 до 06.00;
  • улица Солнцева (от здания № 9 до здания № 7) — с 21.00 до 06.00;
  • улица Северо-Западная (от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина).

Водителей просят отнестись с пониманием и быть внимательными.

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