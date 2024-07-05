В Госдуме предложили выдавать права на 15 лет

Сейчас выдают права на 10 лет. С инициативой выступила партия «Новые люди», сообщает Shot.

Партия предлагает отметить законопослушных водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не становятся виновниками ДТП, и выдавать им права сроком на 15 лет. Для остальных все останется как обычно.

Добросовестные водители также выиграют от того, что им нужно будет реже проходить медосмотры и платить пошлину. Также это даст стимул водить лучше тем гражданам, которые часто нарушают права.

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