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Автоновости

В России разрешат получать водительские права c 16 лет

МВД утверждает новый регламент, согласно которому в России разрешат сдавать на водительские права с 16-летнего возраста, сообщает ТАСС.

Женщина за рулем.
Женщина за рулем.
СС0

Такое новшество прописано в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ», — говорится в проекте документа.

Письменное согласие необходимо, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет. За исключением случаев «объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак».

Детская обувь на машине.
Детская обувь на машине.
Настасья Коваленко

По плану новый регламент должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее МВД предложило разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение.

В связи с этим законопроект предлагает ввести новое понятие — «водитель-наставник», который имеет право управлять автомобилем категории «B» или подкатегории «В1».

Напомним, в сентябре 2020 года с предложением снизить возрастной ценз управления легковым авто до 16 лет к главе ГИБДД РФ обратился депутат Госдумы.

Ранее свою позицию по выдаче водительских удостоверений с 16 лет высказал в интервью altapress.ru и начальник краевой ГИБДД Владислав Перцев.

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