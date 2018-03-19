Власти хотят добавить в водительские права отметку о посмертном донорстве

По версии Минздрава, отметку добавят в права, которые будут выдавать при первом получении удостоверения или его замене. Специально менять документ автомобилистам не придется. Так планируют увеличить число потенциальных доноров.

Правительство сейчас рассматривает документ Минздрава. По словам главного трансплантолога ведомства Сергея Готье, в других странах широко распространена практика таких отметок в правах.

Медики приветствуют инициативу, представители автосообщества выражают опасения. Вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский считает, что перед тем как одобрить такую идею нужно создать условия, исключающие злоупотребления врачей.

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