Власти хотят добавить в водительские права отметку о посмертном донорстве

В водительских правах может появиться отметка о согласии на посмертное донорство органов. С такой инициативой вышел Минздрав. Эту идеи ведомство может включить в законопроект о федеральном регистре доноров органов, передает портал "Колеса".
По версии Минздрава, отметку добавят в права, которые будут выдавать при первом получении удостоверения или его замене. Специально менять документ автомобилистам не придется. Так планируют увеличить число потенциальных доноров.
Правительство сейчас рассматривает документ Минздрава. По словам главного трансплантолога ведомства Сергея Готье, в других странах широко распространена практика таких отметок в правах.
Медики приветствуют инициативу, представители автосообщества выражают опасения. Вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский считает, что перед тем как одобрить такую идею нужно создать условия, исключающие злоупотребления врачей.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.