Военные перекроют трассу Бийск-Барнаул 27 октября

Движение закроют с 21:30 до 23:00 в районе Баюновских Ключей.
Ранее трассу перекрывали 25 октября. Тогда военные ехали по маршруту «поселок Лесной — дорога „Фирсово — Бобровка — Рассказиха“ — село Рассказиха».
Военная колонна перекроет трассу Бийск-Барнаул 27 октября, передает пресс-служба ГИБДД по региону.
Движение закроют с 21:30 до 23:00 в районе Баюновских Ключей.
Ранее трассу перекрывали 25 октября. Тогда военные ехали по маршруту «поселок Лесной — дорога „Фирсово — Бобровка — Рассказиха“ — село Рассказиха».
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