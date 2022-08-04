4 августа
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Автоновости

Юрист призвала автомобилистов поменять водительские права до 2025 года

Поменять водительские права до 2025 года призвала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, сообщает «Прайм».

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

По словам Спиридоновой, постановлением правительства от 9 апреля 2022 года № 626 срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, продлен до 2025 года.

В связи с этим специалист посоветовала всем, кому необходимо поменять права, сделать это заранее, так как в 2025 году в ГИБДД отправятся также те водители, чьи права изначально действовали до 2025 года.

«Продленный документ и новый документ имеют равную юридическую силу. Однако при замене водительских прав срок их действия будет общим — 10 лет без продлений», — пояснила Спиридонова.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили наказание за вождение без прав.

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