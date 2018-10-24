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За какие нарушения можно лишиться водительских прав. Полный список

В правилах дорожного движения десятки пунктов, за нарушения которых автомобилист может лишиться водительского удостоверения. Среди них есть не самые очевидные. Напоминаем, за какие проступки и на какое время можно стать пешеходом.

Автомобили в Барнауле
Автомобили в Барнауле
Станислав Филатов (vk.com/matador_gt)

Права точно заберут за:

  • пьяную езду — на 1,5−2 года + 30 тыс. рублей штрафа. Аналогично — за передачу управления нетрезвому человеку или за отказ от медосвидетельствования;
  • повторное превышение скорости более чем на 80км/ч — на 1 год. Но если нарушение зафиксировала камера, то придет только штраф в 5 тыс. рублей;
  • повторный проезд ж/д-путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на красный свет, остановку или стоянку на переезде — на 1 год;
  • повторный выезд на встречную в нарушение ПДД или движение «против шерсти» по дороге с односторонним движением — на год. Но если нарушение зафиксировала камера, то придет только штраф в 5 тыс. рублей;
  • управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками — на 6−12 месяцев.
  • езду на машине со световыми приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям — на 6−12 месяцев.
  • управление машиной с мигалками и расцветкой спецслужб без специального разрешения — на 1−1,5 года.
Автомобили в Барнауле
Автомобили в Барнауле
Станислав Филатов (vk.com/matador_gt)

Могут забрать удостоверение за:

  • превышение скорости на 60−80 км/ч — на 4−6 месяцев или штраф 2−2,5 тыс. рублей;
  • превышение скорости более чем на 80 км/ч — на 6 месяцев или штраф 5 тыс. рублей;
  • выезд на встречную в нарушение ПДД или движение «против шерсти» на дороге с односторонним движением — на 4−6 месяцев или штраф 5 тыс. рублей;
  • проезд ж/д-путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на красный свет, остановку или стоянку на переезде — на 3−6 месяцев или штраф в тысячу рублей;
  • повторный проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика — на 4−6 месяцев или штраф 5 тыс. рублей;
  • непропущенную машину с мигалками — на 1−3 месяца или штраф 500 рублей;
  • нарушение, повлекшее причинение легкого вреда здоровью — на 1−1,5 года или штраф 2,5−5 тыс. рублей;
  • нарушение, повлекшее причинение среднего вреда здоровью — на 1,5−2 года или штраф 10−25 тыс. рублей;
  • оставление места ДТП — на 1−1,5 года или до 15 суток ареста;
  • повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке — на 1−3 месяца или штраф 5 тыс. рублей;
  • управление машиной без номеров, с видоизмененными регистрационными знаками или с номерами, установленными не положенные места — на 1−3 месяца или штраф 5 тыс. рублей.

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