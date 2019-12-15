Как научить ребенка стать счастливым? Советы российских психологов

Как воспитать в ребенке позитивное отношение к жизни? Развить его эмоциональный интеллект? Вырастить его спокойным и уверенным в себе? Эти вопросы волнуют многих родителей. Редакция подготовила подборку лайфхаков от популярных в Сети психологов.

Советы Михаила Лабковского

Михаил Лабковский — известный практикующий семейный психолог, юрист, теле- и радиоведущий, очень популярная фигура в Рунете. По мнению По мнению Михаила Александровича, проблема многих родителей в том, что они путают заботу и воспитание: «Следить за тем, чтобы ребенок был одет, обут и накормлен — это забота, а не воспитание.» Психолог рекомендует обратить внимание на следующие ключевые моменты.

Надо говорить с детьми надо о жизни вообще, а не о том, как надо жить.

В разговоре с ребенком не критикуйте его, не трогайте его личность, не выходите за рамки анализа его поступков.

Ребенок должен ощущать, что родители — это добрые, но сильные люди.

Которые могут его защитить, могут ему в чем-то отказать, но всегда действуют в его интересах и, главное, очень его любят.

Чрезмерные переживания ребенка из-за плохих оценок — это только зеркало реакции взрослых.

Если родители спокойно реагируют на двойку или неудачи в спорте, еще на какие-то сбои, если родители улыбаются, говорят: «Мой хороший, не расстраивайся», то и ребенок спокоен, стабилен, обязательно выравнивается в учебе и находит дело, где у него все получается.

Дети.Радость. Семья ССО

Советы Юлии Гиппенре́йтер

Юлия Гиппенре́йтер, авторитетнейший российский психолог-практик, профессор МГУ, автор нескольких книг-бестселлеров о воспитании, считает, что самое главное в воспитании ребенка — то, как вы с ним разговариваете. Кстати, сама Юлия Борисовна — мама троих детей и бабушка нескольких внуков. Вот что советует в своих книгах.

1 Детям не только нужен порядок и правила поведения, они хотят и ждут их. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, создает чувство безопасности.

2 Лучшее наказание для ребенка — лишить его хорошего, а не сделать ему плохое

3 Обнимайте ребенка несколько раз в день, 4 объятия совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в день!

4 Поддерживайте его успехи. Отмечайте и хвалите все достижения, обсуждайте детали побед, восхищайтесь ребенком при каждом удобном поводе.

5 Не вмешивайтесь в его занятия, если он не просит. Даже если вы знаете, как сделать лучше, не спешите с советами и помощью.

Дети.Радость. Семья ССО

Советы Виктории Шиманской

Виктория — молодой, но уже хорошо известный среди родителей психолог, эксперт по развитию эмоционального интеллекта (EQ). Виктория — преподаватель Московского Института Психоанализа, автор методики «Эмоциональный интеллект с монсиками» и мама двоих детей. Шиманская считает: «Не столь важно, чему мы учим детей, сколь то, какой пример мы показываем. А самый важный пример — это умение быть счастливым.» Она придумала несколько приемов, которые научат родителей и детей лучше понимать и чувствовать друг друга.

Создать коробочку счастья

Полезно создать в воображении свою коробочку счастья. «Сложите» в нее все, что ассоциируется у вас со счастьем визуально, на слух, вкус, обоняние и осязание. А затем создайте такую же коробочку вместе со своим ребенком, подробно обсуждая с ним его эмоции. Например, это может быть вкус сладкой клубники, шум морской волны, объятия любимого человека.

Говорить на языке эмоций

Он поможет не только разобраться в собственных чувствах, но и позволит окружающим лучше вас понимать. Попытайтесь в разговоре придерживаться формулы «Я чувствую…, потому что…, и я хотела бы…».

Рисовать эмоции

Попробуйте нарисовать свои эмоции. Как вы и он изобразите радость, гнев, обиду? Самое продуктивное — заниматься этим виесесте с ребенком (только каждый пусть рисует свое). А потом сравнить и обсудить.