В жаркую погоду продукты портятся быстрее, чем обычно. Чтобы сохранить их свежесть, можно предпринять следующие меры:

Охлаждайте холодильник. Убедитесь, что температура внутри холодильника не превышает +4 °C. Регулярно проверяйте температуру и при необходимости корректируйте ее.

Не перегружайте холодильник. Заполняйте его так, чтобы воздух мог свободно циркулировать между продуктами. Это поможет поддерживать равномерную температуру внутри холодильника.

Используйте специальные контейнеры. Для хранения продуктов используйте контейнеры с плотной крышкой или вакуумные пакеты. Они помогут предотвратить попадание воздуха и бактерий внутрь.

Храните продукты в прохладном месте. Если у вас есть подвал или погреб, где поддерживается низкая температура, храните там скоропортящиеся продукты.

Избегайте прямых солнечных лучей. Не оставляйте продукты на солнце или рядом с источниками тепла. Это может ускорить процесс порчи.

Ограничьте время пребывания вне холодильника. Когда вы достаете продукты из холодильника, старайтесь использовать их как можно скорее. Чем дольше они находятся вне холода, тем больше вероятность их порчи.

Соблюдайте сроки годности. Внимательно читайте информацию о сроках годности на упаковке продуктов. Не употребляйте в пищу просроченные продукты.

Готовьте еду небольшими порциями. В жаркую погоду лучше готовить небольшие порции еды, которые можно съесть за один раз. Так вы сможете избежать остатков, которые могут испортиться.

Замораживайте продукты. Заморозка — это эффективный способ сохранить продукты свежими на длительное время. Однако помните, что некоторые продукты теряют свои вкусовые качества после заморозки.