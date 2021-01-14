Мороз близко: где и какие валенки можно приобрести в Барнауле, чтобы не замерзнуть

Последний шанс
Первым делом мы позвонили в единственный «валеночный» магазин Барнаула «Мамонтовские валенки» — специализированный отдел находится на рынке ВДНХ.
Валенки из алтайского села Мамонтово всегда отличались не только качеством ручной работы, которую не заменят машины, но и красотой.
Валенки на производстве вручную расписывают самыми разнообразными картинками. На шерстяных «боках» обуви красуются снегири, снеговики, гжелевые узоры и прочие зимние сюжеты.
В магазине сообщили не самую радостную новость — 31 января отдел на рынке закрывается, сейчас там распродают лишь остатки.
На подошве и без
Главные амбассадоры валенок — это продавцы на рынках. Зимой на базаре в этой обуви ходит каждый второй торговец.
Поэтому за главным зимним атрибутом отправляемся на «Новый рынок». Валенки там продают несколько отделов. Здесь можно найти и мамонтовские, но в основном здесь представлена обувь из другого села — Родино.
Они дешевле и по качеству, по словам продавца, ничем не уступают конкурентам. Катают пимы тоже по старинным технологиям, вручную.
«Мамонтовские валенки дороже, потому что они тратятся на рекламу и продаются в основном в магазине», — пояснил торговец.
Родинские валенки не отличаются узорчатостью, зато разные по высоте — на базаре можно взять обувку с отворотом и короткие «полуваленки», которые прикрывают только щиколотку.
Стоимость валенок варьируется от размера ноги. В среднем на «Новом рынке» взрослый человек отдаст за зимнюю обувку 1500−1700 рублей.
Родинские валенки также нашлись в единственном павильоне на «Старом базаре». Здесь они стоят немного дороже — если за 42 размер валенка на «Новом рынке» можно отдать 1700 рублей, то на «Старом» — уже 2000 рублей.
Кстати, небольшой лайфхак, как отличить алтайские пимы от европейских. Из центральной России к нам в основном привозят обувь на резиновой подошве — в частности, на рынке представлено множество экземпляров из Ростова-на-Дону.
Как выбрать валенки
- Обратите внимание на внешний вид — войлок должен быть однородным, без комков и утолщений;
- Внутренность валенка также должна быть идеально гладкой, как и снаружи;
- Не стесняйтесь прощупать будущую обувку перед покупкой изнутри — в обуви не должно быть тонких мест, они легко могут превратиться в дыру, которую нельзя будет заделать;
- Значительные утолщения должны быть на подошве и пятке;
- Валенки не должны быть тяжелыми и слишком мягкими, легко гнущимися;
- Размер зимней обуви выбирайте на один-два размера больше вашего;
- Правильно ухаживайте за валенками — ни в коем случае не мочите их, а грязь убирайте жесткой щеткой;
- Сушить войлочную обувку на батарее нельзя — шерсть станет слишком твердой.