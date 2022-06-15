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Дом и дача

Листьев больше нет. В Алтайском крае ненасытные гусеницы шелкопряда обгрызли березы

Гусеницы шелкопряда съели листья берез в Немецком и Хабаровском районах Алтайского края. Местные жители опасаются нашествия прожорливых насекомых, пишет Barnaul 22 в «ВКонтакте».

Гусеница непарного шелкопряда.
Гусеница непарного шелкопряда.
СС0

«Ненасытные березовые околки стоят без листвы! Все съедено гусеницей непарного шелкопряда. Это очень страшно. Никто не травит и не обрабатывает посадки. Они все съедят», — написала подписчица.

Комментаторы из Благовещенского района также пожаловались на проблему. Они не припоминают такой сильной атаки гусениц, как в этом году.

«В Благовещенском районе совсем все плохо… Мер не принимают никаких. Гусеницы с берез листву обгладывают, дерево засыхает. Целые околки лысые стоят», — рассказала местная жительница.

Кстати, в одном из районов Алтайского края спасаются от опасного вредителя — листоеда рапсового. Подробнее об этом — в нашем материале «Ест даже хрен».

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