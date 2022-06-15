Листьев больше нет. В Алтайском крае ненасытные гусеницы шелкопряда обгрызли березы

«Ненасытные березовые околки стоят без листвы! Все съедено гусеницей непарного шелкопряда. Это очень страшно. Никто не травит и не обрабатывает посадки. Они все съедят», — написала подписчица.
Комментаторы из Благовещенского района также пожаловались на проблему. Они не припоминают такой сильной атаки гусениц, как в этом году.
«В Благовещенском районе совсем все плохо… Мер не принимают никаких. Гусеницы с берез листву обгладывают, дерево засыхает. Целые околки лысые стоят», — рассказала местная жительница.
Кстати, в одном из районов Алтайского края спасаются от опасного вредителя — листоеда рапсового. Подробнее об этом — в нашем материале «Ест даже хрен».