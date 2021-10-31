Алтайский край попал в список на получение 750 млн рублей для поддержки малоимущих

Правительство РФ выделило почти 750 млн рублей десяти регионам на поддержку малоимущих жителей, в том числе и в Алтайском крае, сообщает кабмин.

749,5 млн рублей дополнительно направят в несколько регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тыс. социальных контрактов, и еще больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой», — пояснил Мишустин.

Деньги поступят в 10 регионов: Алтайский край, Республика Алтай, Северная Осетия — Алания, Башкортостан, Чечня, Чувашия, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.

Документ, в котором укажут конкретные суммы регионам, опубликуют позже.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко не поверил статистике по малоимущим в регионе на фоне роста зарплат.