Алтайский край попал в список на получение 750 млн рублей для поддержки малоимущих

749,5 млн рублей дополнительно направят в несколько регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тыс. социальных контрактов, и еще больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой», — пояснил Мишустин.
Деньги поступят в 10 регионов: Алтайский край, Республика Алтай, Северная Осетия — Алания, Башкортостан, Чечня, Чувашия, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.
Документ, в котором укажут конкретные суммы регионам, опубликуют позже.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко не поверил статистике по малоимущим в регионе на фоне роста зарплат.
Социальный контракт — это специальный договор, который заключают между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином).
Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.