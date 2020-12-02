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Экономика

Алтай стал лидером по росту зарплатного долга. За время пандемии показатель вырос на 25%

Вопросы своевременности выплаты зарплат заинтересовали полпреда президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло. Об этом сообщили на сайте полномочного представителя президента.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

В ходе совещания, прошедшего 1 декабря, Меняйло рассмотрел статистику по задолженности в регионах СФО.

«В период пандемии глава государства особое внимание обращает на необходимость сохранения доходов и обеспечения занятости граждан», — подчеркнул полпред.

Однако, несмотря на особое внимание президента, суммарный размер просроченной задолженности растет — по данным Росстата на 27 ноября.

Так, в 282 организациях регионов СФО долг составляет более 1,5 млрд рублей перед 21,4 тыс. работников.

«С февраля этот показатель вырос на 25%. Размер задолженности увеличился в пяти регионах — Республике Алтай, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях», — говорится в сообщении.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

При этом Меняйло нашел и положительную тенденцию — не допущено появления задолженности перед работниками организаций бюджетной сферы.

Однако дополнительных усилий требует ликвидация задолженности перед работниками муниципальных унитарных предприятий, которые в большинстве случаев действуют в сфере ЖКХ.

Еще один важный вопрос — соблюдение прав медработников, получающих стимулирующие выплаты за работу с ковидными пациентами.

«За период пандемии в регионах округа медицинским работникам таким образом выплачено 18 миллиардов рублей», — отчитались перед полпредом.

Меняйло заверил, что деньги за работу по 25 декабря включительно медики получат в этом году: «Задержек быть не должно».

Ранее алтайский чиновник отказался от повышения зарплаты. Он посчитал, что в нынешних условиях пандемии нецелесообразно увеличивать свой доход.

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