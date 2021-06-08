Алтайские чиновники уехали в Башкортостан на переговоры о промышленности

Официальная делегация Алтайского края под руководством вице-губернатора Александра Климина прибыла с рабочим визитом в Республику Башкортостан. Там чиновники планируют массу деловых встреч, на которых обсудят увеличения объемов и расширения ассортимента поставок.

В составе делегации также министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, представители Ассоциации «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий», компаний «Сибэнергомаш-БКЗ», «Энергосберегающие технологии», «Нортек», «Агроцентр» и других.

С членами местного правительства планируется обсудить перспективы увеличения объемов и расширения ассортимента поставок из Алтайского края продукции предприятий энергомашиностроения, химической промышленности края и сельхозмашиностроения.

«Также речь пойдет о налаживании сотрудничества между Алтайским кластером энергомашиностроения и энергоэффективных технологий и различными кластерными объединениями республики — Корпорацией развития Республики Башкортостан, Технопарком авиационных технологий, Нефтехимическим территориальным кластером Республики Башкортостан, индустриальным парком „Уфимский“ и рядом других», — сообщили в пресс-службе правительства края.

Власти добавили, что в общем объеме вывозимой алтайской продукции в Башкортостан преобладает крупа, мука и макароны. Из непродовольственных можно отметить моющие, парфюмерные и косметические средства, лекарственные препараты и комбикорм.

Ввоз продукции представлен, прежде всего, бензином и дизелем, минеральными или химическими удобрениями, каучуком. Алтайские шинники приобретают у Стерлитамакского нефтехимического завода около 2 тыс. тонн каучука ежемесячно.

Ранее стало известно, что Барнаульский завод прессового оборудования завершил пусконаладочные работы линии по изготовлению колесных дисков для сельхозтехники. Теперь производитель будет делать поставки на Петербургский тракторный завод.