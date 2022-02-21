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Экономика

Алтайский бизнес просит губернатора отменить QR-коды

Предпринимательское сообщество Алтайского края направило главе региона Виктору Томенко письмо с просьбой рассмотреть возможность отмены QR-кодов при входе в театры, торговые центры и другие общественные места.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com

В обращении за подписью краевого бизнес-омбудсмена Андрея Осипова (копия документа есть в распоряжении altapress.ru) утверждается, что наличие QR-кодов в последнее время перестало играть стимулирующую роль для увеличения количества вакцинированных.

«Необходимо отметить и тот факт, что, к сожалению, во многих общественных местах действие данного пункта Указа фактически не соблюдается», — подметил Осипов.

К тому же, наличие QR-кодов для посещения общественных мест не играет роли при распространении омикрона. Это было основной причиной и для нерассмотрения Госдумой во втором чтении законопроекта о QR-кодах.

Осипов приводит список регионов (их более 20), где уже сделали послабления в части QR-кодов, например, в Кузбассе и Амурской области.

«Отмена доступа в общественные и предпринимательские объекты по QR-кодам будет являться эффективной мерой поддержки бизнеса на территории Алтайского края, в первую очередь, законопослушной его части, соблюдающей положения Вашего Указа», — обратился к главе региона правозащитник.

Пропускной режим по QR-кодам в Алтайском крае ввели для ТРЦ с 30 октября, для всех остальных публичных заведений — с 15 ноября 2021 года.

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