Алтайский край готов стать драйвером в почтовом эксперименте России и Белоруссии

Алтайский край готов участвовать в эксперименте по международной интеграции почтовых служб России и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов разглядывает марки на Международном ИКТ-форуме «ТИБО-2022».

Делегация Алтайского края на Международном ИКТ-форуме «ТИБО-2022» провела переговоры с представителями Республики Беларусь о развитии отношений в сфере ИТ-технологий и побывала на белорусских телекоммуникационных предприятиях.

В частности, с «Белпочта» обсуждались возможности сотрудничества в сфере почтовой связи. Белорусские коллеги активно работаюм в части международной интеграции с другими национальными почтовыми операторами.

«Сегодня это наш приоритет. И мы ведем соответствующие переговоры с «Почтой России», — отметила гендиректор «Белпочты» Светлана Юркевич.

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов после переговоров с министром связи и информатизации Республики Беларусь Константином Шульганом подтвердил заинтересованность в развитии данного направления.

«Скорость движения документов, сокращение издержек, увеличение прибыли коммерческих предприятий — все это очень важно для бизнеса. Мы готовы предложить участие с нашей стороны в эксперименте на уровне Российской Федерации, выступить определенным драйвером и поработать над пилотными зонами», ‑ заявил Зрюмов.

А ранее «Единая Россия» и «Почта России» создали штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений по всей стране.