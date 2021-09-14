Алтайский край кардинально улучшил позиции по индексу давления чиновников на бизнес

По индексу административного давления на бизнес, рассчитанному за 2020 год, Алтайский край оказался на 6-м месте среди 85 регионов, поднявшись за год на 56 позиций. Это значит, что контрольно-надзорные ведомства в целом мягче вели себя с теми, кого проверяли. Впрочем, штрафовать бизнес не перестали, а два ведомства даже усилили прессинг. Проблемой остается и слабая ответственность контролеров за нарушения в ходе проверки.

Вошли в ТОП-10

Результаты расчета индекса административного давления в регионах страны презентовал Андрей Осипов, бизнес-омбудсмен в Алтайском крае. Количество проверяемых и общие суммы штрафов снизилось по всех регионах, что и понятно: проверки в 2020 году были ограничены.

Но индекс давления в крае оказался намного лучше, чем в других регионах, благодаря чему он поднялся с 62-го места в 2019 году до 6-го в 2020-м. Обогнали наш регион Ульяновская область (1-е место), Удмуртия, Адыгея, а также Калужская и Тюменской области.

Что такое индекс административного давления Индекс административного давления на бизнес он рассчитан по деятельности восьми ведомств: Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора, МЧС, Росприроднадзора и Росздравнадзора. По каждому ведомству берут четыре критерия: доля организаций и ИП, подвергнутый контролю, доля предупреждений (как более мягкая мера наказания), доля штрафов, наложенных без проведения проверок и, наконец, общая сумма штрафов — или административный налог. Рассчитывает индекс аппарат российского уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова.

Штрафы. Павел Водопьянов

Мораторий уменьшил штрафы

Сумма штрафов, наложенная на бизнес, который авторы концепции называют административным налога, в 2020 году в России радикально — на 203 млрд рублей — сократилась, составив 42 млрд.

В Алтайском крае сокращение тоже имело место: к примеру, Роспотребнадзор наложил штрафов на 20 млн рублей, тогда как годом раньше — 53 млн. Впрочем, по сумме наложенных штрафов именно это ведомство в лидерах в Алтайском крае.

«Административный налог», или штрафы на алтайских предпринимателей в 2020 году Роспотребнадзор — 20 млн рублей

Ростехнадзор — 14,9 млн рублей

Россельхознадзор — - 7,6 млн рублей

МЧС — 3 млн рублей

Росприроднадзор — 1,5 млн рублей

Ространснадзор — 1,4 млн рублей

Росздравнадзор — 0,2 млн рублей.

Какие ведомства в Алтайском крае улучшили или ухудшили позиции по итогам 2020 года. Доклад бизнес-омбудсмена.

Кто ухудшил показатели

Это же ведомство — наряду с Ростехнадзором — оказались среди тех, кто, по данным усилии прессинг — остальные шесть ведомств смягчили давление в Алтайском крае по сравнению с прошлым годом.

У Роспотребнадзора и Ростехнадзора в Алтайском крае два критерия хуже, чем в среднем по России: доля предупреждений от общего числа наказаний и доля организаций, подвергнутых контролю и надзору.

Андрей Осипов, рассказавший об итогах исследования в присутствии представителей нескольких ведомств, призвал ведомства в первую очередь использовать такой инструмент наказания как предупреждения.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

Впрочем, Олег Волынцев, начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора, привел цифры, согласно которым все параметры, по которым оценивают давление ведомства на бизнес, улучшились — так что ухудшение показателей вызвало некоторое недоумение.

Так, доля вынесенных предупреждений возросла в два раза, проверяемых было вдвое меньше, чем годом раньше. Протоколов об административном правонарушении — меньше в 2,5 раза.

В целом же, по словам Волынцева, только 7 из 123 составов административного правонарушений, делегированных Роспотребнадзору, предусматривают такую меру административного воздействия как предупреждение. «В таких случаях, если будем применять предупреждения, это будет расцениваться как злоупотребление», — объяснил он.

Уголовный кодекс. Анна Зайкова

За нарушения не наказывают

Между тем, Андрей Осипов обратил внимание на то, что ответственность контролеров за нарушения законов о контроле и надзоре низкая — она не пропорциональная их полномочиям.

В 87% представителей ведомств просто предупреждают. В том числе — за проведение проверки без оснований или не согласованной прокуратурой. Еще 13% чиновников-нарушителей штрафуют на сумму меньше 5 тыс. рублей.

Тенденция эта старая, и в 2020 году она сохранилась. За год по всей стране не дисквалифицировали ни одного чиновника. А вот нарушений, которые допустили сотрудники российских ведомств, зафиксировали более 1,8 тыс.

О чем еще говорили в ходе презентации индекса