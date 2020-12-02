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Экономика

Барнаульский фастфуд вышел из «полукомы» и решил изменить культуру питания

Сеть ресторанов быстрого питания «Грильница» в 2020 году начала устанавливать в Барнауле летние террасы для клиентов своих заведений. Основатель компании Дмитрий Иванов утверждает: именно это помогло в тяжелый момент удержать трафик. «Новосибирск уже давно так работает», — утверждает эксперт.

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле.
Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле.
Анна Зайкова

Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов «Грильница»:

До июля ограничения были полнейшие, и мы могли работать только на вынос. Клиент заходил, покупал продукт и ел на свежем воздухе. Таким образом поменялась культура питания. Я еще два года назад говорил, что пора менять подходы в работе, устанавливать летние кафе, террасы для студентов, молодежи, пенсионеров. Во всех регионах такие форматы давно развиваются и приносят свои плоды.

В 2021 году именно этому направлению «Грильница» решила уделить особое внимание. Проекты уличных зон, которые будут организованы в Барнауле, Бийске и Новосибирске уже разработали.

Как фастфуд переживает пандемию

По словам Дмитрия Иванова, весь период с начала пандемии он разделил на четыре этапа. Первый этап, когда были введены тотальные ограничения, основатель «Грильницы» называет «полукомой».

Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана &quot;Грильница&quot;.
Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана «Грильница».
Анна Зайкова.

Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов «Грильница»:

О каком-то развитии речь не шла, решения принимались только в краткосрочной перспективе. Второй этап — лето. Люди вышли на улицы, начали гулять. Неделя за неделей продажи начали расти. Нас это вдохновляло. На осень возлагались очень большие надежды. Надеялись, что в город вернуться студенты, начнется какое-то движение и этот трафик пойдет в розницу. Нет. В сентябре-октябре мы вновь почувствовали спад.

В компании предполагают, что и зимой объемы розничных продаж могут еще сократиться, поэтому уже сейчас делают упор на доставку.

При этом, несмотря на все сложности, «Грильница» расширяет свое присутствие. В кризисный 2020 год партнеры сети открыли пять новых точек в регионах, еще пять — на очереди.

Что происходит у других

Еще один игрок рынка фаст-фуда — «Гриль № 1» в непростых условиях пандемии сумел сохранить все свои заведения, хоть и замедлил темпы их открытия. Если в 2019 году по франшизе было открыто 13 новых точек питания, то в 2020-том только четыре.

Фестиваль барбекю «Парк гриль 2019».
Фестиваль барбекю «Парк гриль 2019».
Дарья Турова

Станислав Сергеев,
собственник сети фаст-фуда «Гриль № 1»:

В 2020 году мы увеличили маркетинговые затраты и это нам позволило не сократить общий объем продаж. Мало того, доля онлайн продаж увеличилась на 20%.

Ранее Депутат Госдумы Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания.

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