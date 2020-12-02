Барнаульский фастфуд вышел из «полукомы» и решил изменить культуру питания

Сеть ресторанов быстрого питания «Грильница» в 2020 году начала устанавливать в Барнауле летние террасы для клиентов своих заведений. Основатель компании Дмитрий Иванов утверждает: именно это помогло в тяжелый момент удержать трафик. «Новосибирск уже давно так работает», — утверждает эксперт.

Дмитрий Иванов,

основатель сети ресторанов «Грильница»:

До июля ограничения были полнейшие, и мы могли работать только на вынос. Клиент заходил, покупал продукт и ел на свежем воздухе. Таким образом поменялась культура питания. Я еще два года назад говорил, что пора менять подходы в работе, устанавливать летние кафе, террасы для студентов, молодежи, пенсионеров. Во всех регионах такие форматы давно развиваются и приносят свои плоды.

В 2021 году именно этому направлению «Грильница» решила уделить особое внимание. Проекты уличных зон, которые будут организованы в Барнауле, Бийске и Новосибирске уже разработали.

Как фастфуд переживает пандемию

По словам Дмитрия Иванова, весь период с начала пандемии он разделил на четыре этапа. Первый этап, когда были введены тотальные ограничения, основатель «Грильницы» называет «полукомой».

Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана «Грильница». Анна Зайкова.

Дмитрий Иванов,

основатель сети ресторанов «Грильница»:

О каком-то развитии речь не шла, решения принимались только в краткосрочной перспективе. Второй этап — лето. Люди вышли на улицы, начали гулять. Неделя за неделей продажи начали расти. Нас это вдохновляло. На осень возлагались очень большие надежды. Надеялись, что в город вернуться студенты, начнется какое-то движение и этот трафик пойдет в розницу. Нет. В сентябре-октябре мы вновь почувствовали спад.

В компании предполагают, что и зимой объемы розничных продаж могут еще сократиться, поэтому уже сейчас делают упор на доставку.

При этом, несмотря на все сложности, «Грильница» расширяет свое присутствие. В кризисный 2020 год партнеры сети открыли пять новых точек в регионах, еще пять — на очереди.

Что происходит у других

Еще один игрок рынка фаст-фуда — «Гриль № 1» в непростых условиях пандемии сумел сохранить все свои заведения, хоть и замедлил темпы их открытия. Если в 2019 году по франшизе было открыто 13 новых точек питания, то в 2020-том только четыре.

Фестиваль барбекю «Парк гриль 2019». Дарья Турова

Станислав Сергеев,

собственник сети фаст-фуда «Гриль № 1»:

В 2020 году мы увеличили маркетинговые затраты и это нам позволило не сократить общий объем продаж. Мало того, доля онлайн продаж увеличилась на 20%.

Ранее Депутат Госдумы Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания.