Барнаульский фастфуд вышел из «полукомы» и решил изменить культуру питания

Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов «Грильница»:
До июля ограничения были полнейшие, и мы могли работать только на вынос. Клиент заходил, покупал продукт и ел на свежем воздухе. Таким образом поменялась культура питания. Я еще два года назад говорил, что пора менять подходы в работе, устанавливать летние кафе, террасы для студентов, молодежи, пенсионеров. Во всех регионах такие форматы давно развиваются и приносят свои плоды.
В 2021 году именно этому направлению «Грильница» решила уделить особое внимание. Проекты уличных зон, которые будут организованы в Барнауле, Бийске и Новосибирске уже разработали.
Как фастфуд переживает пандемию
По словам Дмитрия Иванова, весь период с начала пандемии он разделил на четыре этапа. Первый этап, когда были введены тотальные ограничения, основатель «Грильницы» называет «полукомой».
Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов «Грильница»:
О каком-то развитии речь не шла, решения принимались только в краткосрочной перспективе. Второй этап — лето. Люди вышли на улицы, начали гулять. Неделя за неделей продажи начали расти. Нас это вдохновляло. На осень возлагались очень большие надежды. Надеялись, что в город вернуться студенты, начнется какое-то движение и этот трафик пойдет в розницу. Нет. В сентябре-октябре мы вновь почувствовали спад.
В компании предполагают, что и зимой объемы розничных продаж могут еще сократиться, поэтому уже сейчас делают упор на доставку.
При этом, несмотря на все сложности, «Грильница» расширяет свое присутствие. В кризисный 2020 год партнеры сети открыли пять новых точек в регионах, еще пять — на очереди.
Что происходит у других
Еще один игрок рынка фаст-фуда — «Гриль № 1» в непростых условиях пандемии сумел сохранить все свои заведения, хоть и замедлил темпы их открытия. Если в 2019 году по франшизе было открыто 13 новых точек питания, то в 2020-том только четыре.
Станислав Сергеев,
собственник сети фаст-фуда «Гриль № 1»:
В 2020 году мы увеличили маркетинговые затраты и это нам позволило не сократить общий объем продаж. Мало того, доля онлайн продаж увеличилась на 20%.
Ранее Депутат Госдумы Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания.