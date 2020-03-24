«Бирюзовая Катунь» избавилась от «резидента-бездельника»

Управление по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края требовало через суд расторгнуть соглашение с резидентом «Бирюзовой Катуни» компанией «СКИ-Комплекс», сообщает «Банкфакс». Фирма накопила долгов и ничего не строила на территории особой экономической зоны (ОЭЗ).

Соглашение датируется июлем 2008 года. Тогда же власти заключили договор на аренду целого ряда земельных участков. В их развитие «СКИ-Комплекс» должен был инвестировать 3,2 млрд рублей.

На «Бирюзовой Катуни» должна была появиться горнолыжная зона с системой искусственного снегообразования, гостиница с инфраструктурой на 3,5 тысячи проживающих, а также специализированный сервисный центр. Ничего этого не построили.

Также компания задолжала 198 тысяч рублей за аренду земельных участков.

Иск управление по туризму подало в середине января 2020 года. До этого со «СКИ-Комплексом» неоднократно судилась администрация Алтайского района и также выигрывала иски об истребовании арендных платежей — всего около 4,3 млн рублей.

Суд удовлетворил иск управления. Соглашение со «СКИ-Комплексом» будет разорвано, компания выплатит долги и штраф — 5 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что саму ОЭЗ пытались обанкротить за миллионные долги.