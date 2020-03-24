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Экономика

«Бирюзовая Катунь» избавилась от «резидента-бездельника»

Управление по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края требовало через суд расторгнуть соглашение с резидентом «Бирюзовой Катуни» компанией «СКИ-Комплекс», сообщает «Банкфакс». Фирма накопила долгов и ничего не строила на территории особой экономической зоны (ОЭЗ).

Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Дмитрий Лямзин

Соглашение датируется июлем 2008 года. Тогда же власти заключили договор на аренду целого ряда земельных участков. В их развитие «СКИ-Комплекс» должен был инвестировать 3,2 млрд рублей.

На «Бирюзовой Катуни» должна была появиться горнолыжная зона с системой искусственного снегообразования, гостиница с инфраструктурой на 3,5 тысячи проживающих, а также специализированный сервисный центр. Ничего этого не построили.

Также компания задолжала 198 тысяч рублей за аренду земельных участков.

Иск управление по туризму подало в середине января 2020 года. До этого со «СКИ-Комплексом» неоднократно судилась администрация Алтайского района и также выигрывала иски об истребовании арендных платежей — всего около 4,3 млн рублей.

Суд удовлетворил иск управления. Соглашение со «СКИ-Комплексом» будет разорвано, компания выплатит долги и штраф — 5 млн рублей.

Ранее altapress.ru писал, что саму ОЭЗ пытались обанкротить за миллионные долги.

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