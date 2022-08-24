Бывший советник президента РФ заявил о полноценном кризисе управления в стране

Как пример, он привел ситуацию с отечественными самолетами, выпуск которых был на незначительном уровне последние десятилетия. И не из-за отсутствия технологий.
По мнению Глазьева, это говорит о неспособности системы управления решать элементарные задачи.
Решение
Решением проблемы он считает развитие системы ответственности за результат — заменять руководителей, когда те не в состоянии достигнуть необходимых задач.
«Если тот или иной руководитель или управленческая структура не достигают поставленных целей, значит, они некомпетентны и подлежат замене», — уверен доктор экономических наук, академик РАН Сергей Глазьев.
Свои интересы
Эксперт также уверен — российская экономика и финансовая сфера находится в состоянии, где у каждой ее части собственные интересы, пишет Lenta.ru. И нет системности.
Рубль и Поднебесная
Глазьев считает важным — административно закрепить курс рубля. По мнению экс-советника президента, государство через инструменты стратегического партнерства с Китаем может закупать в КНР товары, которые недоступны российскому бизнесу.
Ранее о глобальном экономическом кризисе заговорили российские эксперты. Между тем российский миллиардер посчитал, сколько времени нужно на построение успешной экономики.