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Экономика

Более 1 млрд рублей выделено из резервного бюджета России на борьбу с коронавирусом

Из резервного фонда России выделено около 1,2 млрд рублей для предотвращения развития летальных осложнений от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра здравоохранения Сергея Краевого.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Краевой отметил, что средства потратят на закупку 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких.

«Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии», — объяснил замминистра на заседании комитета ГД по здравоохранению.

По его словам, сейчас ведомство делает «основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти».

Ранее Краевой сообщил, что Минздрав готовится к массовому распространению вируса, при этом министерство не может прогнозировать развитие вируса.

Также замминистра отметил, что в России имеется минимум двухнедельный запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане — в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, скончались 425 человек. Еще около 150 человек заболели вне Китая, один из них умер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два случая выявлены в России — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

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