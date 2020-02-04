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Здоровье

Минздрав рассказал, сколько Россия «продержится» при эпидемии коронавируса

Замглавы Минздрава Сергей Краевой рассказал, какой запас средств индивидуальной защиты от коронавируса и лекарств на данный момент имеется в России, сообщает РИА «Новости».

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Краевой подчеркнул, что на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий и средств индивидуальной защиты — маски, халаты, лекарственные препараты и не только.

«И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов», — сказал чиновник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса. Ситуация под контролем, заверил он.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане — в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, скончались 425 человек. Еще около 150 человек заболели вне Китая, один из них умер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два случая выявлены в России — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.

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