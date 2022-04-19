19 апреля
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Экономика

Дефицит чековой ленты в Алтайском крае опровергли в ФНС

В Алтайском крае не наблюдается перебоев с поставками чековой ленты, сообщили в краевом УФНС.

Касса. Торговля.
Касса. Торговля.
CC0

В регионе имеется трехмесячный запас ленты, как у самих поставщиков, так и у заводов-изготовителей. В марте цены из-за ажиотажа значительно выросли, но уже наблюдается их стабилизация, отметили в налоговой.

«В то же время под предлогом нехватки кассовой ленты, отдельные налогоплательщики не выдают покупателям чеки, не используют контрольно-кассовую технику», — добавили в ФНС и напомнили о штрафах.

  • Согласно ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ (невыдача покупателю кассового чека либо ненаправление этих документов в электронной форме покупателю по его требованию) влечет штраф на должностных лиц в размере 2 тыс. рублей, на организацию — в размере 10 тыс. рублей.
  • Согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ (неприменение ККТ в установленных законодательством Российской Федерации случаях) влечет наложение штрафа на должностных лиц не менее 10 тыс. рублей, на юридических — не менее 30 тыс. рублей.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов обратился в ФНС с предложением снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.

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