Дефицит чековой ленты в Алтайском крае опровергли в ФНС

В Алтайском крае не наблюдается перебоев с поставками чековой ленты, сообщили в краевом УФНС.

В регионе имеется трехмесячный запас ленты, как у самих поставщиков, так и у заводов-изготовителей. В марте цены из-за ажиотажа значительно выросли, но уже наблюдается их стабилизация, отметили в налоговой.

«В то же время под предлогом нехватки кассовой ленты, отдельные налогоплательщики не выдают покупателям чеки, не используют контрольно-кассовую технику», — добавили в ФНС и напомнили о штрафах.

Согласно ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ ( невыдача покупателю кассового чека либо ненаправление этих документов в электронной форме покупателю по его требованию) влечет штраф на должностных лиц в размере 2 тыс. рублей , на организацию — в размере 10 тыс. рублей.

невыдача покупателю кассового чека либо ненаправление этих документов в электронной форме покупателю по его требованию) влечет штраф на должностных лиц в размере 2 тыс. рублей на организацию — в размере 10 тыс. рублей. Согласно ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ ( неприменение ККТ в установленных законодательством Российской Федерации случаях) влечет наложение штрафа на должностных лиц не менее 10 тыс. рублей , на юридических — не менее 30 тыс. рублей.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов обратился в ФНС с предложением снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.