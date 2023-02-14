До отвала наелись мяса россияне

На одного человека в год приходится 79 килограммов, сообщает РБК.
Больше всего россияне ели свинину и мясо птицы, следует из данных Национального союза свиноводов.
Ранее подешевели живые свиньи. Оптовая цена на живых свиней опустилась на 4% — до 98 рублей за килограмм.
В 2020 году имущество крупнейшего на Алтае свинокомплекса арестовали, недовольные кредиторы пошли в суд. Как оказалось, имущество арестовано по решению Тверского суда Москвы.
А вот сибиряки запаниковали из-за того, что свинья-убийца и ее хозяин бродят по улицам.