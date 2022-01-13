Допрасходы на индексацию пенсий в 2022 году составят 170 млрд рублей

Дополнительные расходы на индексацию пенсий россиян составят 172,7 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расчеты Минфина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству принять в ближайшее время решение об индексации пенсий чуть выше инфляции — на 8,6%.

В Минфине пояснили, что с 1 января пенсии выросли на 5,9% - на это в бюджете ПФР предусмотрели 377 млрд рублей.

«С учетом поручения проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 миллиарда рублей», — рассказали в министерстве.

По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, средний размер страховой пенсии в России составит 18 984 рубля. Пенсии вырастут для 30,8 млн неработающих граждан.

Напомним, в прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год, инфляция ожидалась на уровне 5,8%, но фактически оказалась 8,4%.